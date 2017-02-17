Новости версия для печати Готов ли ОГАТ им. Тургенева к открытию? Все 700 билетов на премьерный показ спектакля «Первая Любовь» в академическом театре имени Тургенева раскуплены. До заявленного официального открытия театра осталась ровно неделя. Но каким зрители увидят обновлённый театр после реконструкции?



Если быстро никто ничего не исправит, то здание театра после длительного ремонта так и останется с подтёками, разводами, с неработающей вентиляцией и пожарной системой. Что же касается творческой части, актёры, конечно, создадут всю атмосферу театрального праздника. Но на всякий случай готовят себя к импровизации. Занавес открывается, новое полотно развивается словно парус. Но это уже пустяки по сравнению с тем, на что ещё может обратить внимание зритель. Как рассказал художественный руководитель академического театра Игорь Черкашин, репетиционное освещение включается, как бытовое бра, а это должно включаться с пульта. В оркестровой яме должно быть дополнительное освещение, но его нет. Зато есть скрипучие полы и приоткрытые люки. Обещанного света - не будет. Из всего оборудования работает лишь 60%. В половине светильников нет ламп. И не факт, что всё это в ближайшую неделю появится. Театр же на бумаге принят. Игорь Черкашин, художественный руководитель орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева: «Об этом все время говорят, и все время какие-то совещания собираются, и какие-то грозные решения принимаются, но воз и ныне там. И нет сейчас ни одного рабочего, который бы здесь этим занимался». Зато областные власти уверены в обратном. Обещают, что спектакль сорван не будет. Сергей Ступин, заместитель председателя правительства области по социальной политике: «Госзаказчик» теперь своими силами эти недоделки устраняет. Сейчас регулируется вентиляционная система, калориферная система, устраняются замечания МЧС. Все замечания будут устранены до 24 февраля». Художественный руководитель театра уверяет, «Первая любовь» на сцене будет незабываема. Стоит ждать и сюрпризов. Но каких? Во время спектакля зрители смогут наблюдать, как на сцене двигаются и актёры, и предметы. Вот только специальная движущаяся платформа - не совсем управляема. Она может остановиться в нужный момент, а, может, и нет... После ремонта здание ОГАТ уж никак нельзя назвать театром XXI века. Пульт управления, который должны были сделать профессионалы, налаживают методом проб и ошибок театральные электрики. Как рассказал Игорь Черкашин, нет связи помощника режиссера с гримерками, и трансляции тоже нет, то есть то, что происходит на сцене, артисты в гримерках не слышат. Полноценной репетиции без каких-либо сбоев здесь ещё не было. Артисты надеются, что показ спектакля пройдёт без приключений. А если что-то пойдет не так, обещают обыграть и продолжить действие спектакля дальше.









Алина Чабан

17 февраля 2017 года







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