Орловские футбольные болельщики стали героями новостей мировых информагентств
Сегодня ночью телеканал BBC Two выдал в эфир фильм "Армия российских хулиганов", в котором едва ли не главными действующими лицами стали активисты орловского движения футбольных фанатов «Orel Butchers».
Шесть крепких ребят рассказывали о событиях на Чемпионате Европы в Марселе, где произошла самая масштабная драка между английскими и российскими болельщиками. По версии авторов фильма, и на Чемпионате мира 2018 года англичан ждет не ласковый прием.
Сегодня нашей программе представители «Orel Butchers» заявили: действительно на кадрах канала BBC - они. Съемки происходили в Орле летом прошлого года. Но изначальная цель, объявленная орловским фанатам, была другая – рассказать о событиях в Марселе. Представители «Orel Butchers», заявили, что многие фразы вырваны из контекста. Сегодня утром этот фильм прокомментировали российские дипломаты, назвав его попыткой дискредитировать Чемпионат мира - 2018 в России.