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Орловские футбольные болельщики стали героями новостей мировых информагентств

Шесть крепких ребят рассказывали о событиях на Чемпионате Европы в Марселе, где произошла самая масштабная драка между английскими и российскими болельщиками. По версии авторов фильма, и на Чемпионате мира 2018 года англичан ждет не ласковый прием.

Сегодня нашей программе представители «Orel Butchers» заявили: действительно на кадрах канала BBC - они. Съемки происходили в Орле летом прошлого года. Но изначальная цель, объявленная орловским фанатам, была другая – рассказать о событиях в Марселе. Представители «Orel Butchers», заявили, что многие фразы вырваны из контекста. Сегодня утром этот фильм прокомментировали российские дипломаты, назвав его попыткой дискредитировать Чемпионат мира - 2018 в России.