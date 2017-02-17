В Орле отметили день рождения Лескова

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пятница
17.02.2017
13:30:55
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В Орле отметили день рождения ЛесковаНа 186-летие Николая Лескова почитатели таланта и сотрудники музея великого писателя собрались в доме Грановского. Вспомнить о творчестве и жизни Николая Семеновича вне стен его дома заставили обстоятельства.
Всё дело в том, что музей Николая Лескова закрыт на долгожданные ремонтно-реставрационные работы. Тем не менее не отметить столь значимую дату в нашем городе не имели права. Чувствовали себя гости праздника комфортно, да и часть экспозиции в чужих стенах смотрится вполне гармонично.
Как сообщила заведующая домом-музеем Н.С.Лескова, Екатерина Мазина, в доме Грановского в скором времени откроется выставочная экспозиция дома-музея Николая Лескова, где можно будет также увидеть вещи из последнего петербургского кабинета писателя.
Николай Семенович Лесков появился на свет 16 февраля. Из-под пера писателя – реалиста вышли такие произведения как «Левша», «Очарованный странник», «На ножах» и многие другие.
Вадим Багринцев
17 февраля 2017 года
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