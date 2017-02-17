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В Орле отметили день рождения Лескова

Всё дело в том, что музей Николая Лескова закрыт на долгожданные ремонтно-реставрационные работы. Тем не менее не отметить столь значимую дату в нашем городе не имели права. Чувствовали себя гости праздника комфортно, да и часть экспозиции в чужих стенах смотрится вполне гармонично.

Как сообщила заведующая домом-музеем Н.С.Лескова, Екатерина Мазина, в доме Грановского в скором времени откроется выставочная экспозиция дома-музея Николая Лескова, где можно будет также увидеть вещи из последнего петербургского кабинета писателя.

Николай Семенович Лесков появился на свет 16 февраля. Из-под пера писателя – реалиста вышли такие произведения как «Левша», «Очарованный странник», «На ножах» и многие другие.