Новости версия для печати Орловцам придётся жить по нормативам и не обращать внимания на показания общедомовых счётчиков Министерство строительства разъяснило свои позиции относительно оплаты гражданами коммунального ресурса, предоставляемого на содержание общего имущества.



Речь, прежде всего, идёт об электроэнергии, нормативы потребления которой недавно были приняты и в Орловской области. Об этом сообщил заместитель председателя регионального Правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига: «Позиция Министерства строительства: в тех регионах, в которых действуют ещё старые нормативы, то крайний срок их действия – 1 июля 2017 года. Что касательно новых нормативов – после их введения (как у нас, в Орловской области, мы тут в передовиках) будет действовать только этот норматив. Приборы учета, по мнению Минстроя, рассматриваться и учитываться в данный момент не будут в расчётах между управляющими компаниями и собственниками.



Но управляющие компании, я ещё раз хочу сказать, оплачивают ресурсоснабжающим организациям по приборам учёта. И мотивация (по мнению Минстроя) состоит в том, что управляющие компании будут застимулированы снижать свои издержки, внедряя энергоэффективные технологии, тем самым зарабатывать на разнице между экономией после внедрения энергоэффективных технологий и платой по нормативу».





Татьяна Курбатова

17 февраля 2017 года







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