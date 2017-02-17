Новости версия для печати Орёл по-прежнему среди отличников по выполнению плана на военный призыв Осеннюю призывную компанию областной центр завершил со стопроцентным показателем.



Об этом сообщил военный комиссар Северного и Железнодорожного районов города Орла Сергей Нестеров. По его данным, призвано и отправлено к месту прохождения военной службы 205 человек, военный комиссариат Заводского и Советского районов – 117 человек, военный комиссариат Северного и Железнодорожного районов - 88.

Сергей Нестеров: «Призыв проводился в сложных условиях демографического спада. Во время призыва осенью 2016 года проводились мероприятия по розыску граждан, уклоняющихся от военной службы. В Северном и Железнодорожных района по состоянию на 1 января розыск составляет 116 человек, в Заводском и Советском – 176». Показатель годности при призыве осенью этого остался на прежнем уровне. Он составил чуть более 60%, при среднем по области в 72 %. Между тем орловские военкоматы уже готовятся к следующей призывной компании. Она начнется 1 апреля.





Юлия Сулим

17 февраля 2017 года







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