Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Откровенный разговор. Активисты ОНФ задали вопросы губернатору.



- Дёрни за веревочку, свет и появится. Трагикомедия под названием «Ремонт» подходит к завершению. ОГАТ готовится к открытию.



- Последние работы мастера. Валентина Анисимова вспоминали друзья, ученики и поклонники таланта.



- Приглашали – с хлебом солью, а не с кулаками. Орловские футбольные фанаты опровергают главную мысль фильма BBC.





Вести-Орёл

17 февраля 2017 года







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