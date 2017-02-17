Новости версия для печати Накануне в Орле состоялась встреча губернатора с активистами Народного фронта Проблемы в сфере ЖКХ и здравоохранении, культуре и образовании, в строительстве и в самой власти озвучили активисты ОНФ. На встрече с губернатором области «фронтовики» не только задавали свои вопросы главе региона и его заместителям, но и высказывали свои предложения.



Эту встречу с губернатором активисты ОНФ ждали долго. Она переносилась, и вот, наконец-то состоялась. И первый вопрос - о деньгах. Точнее, как их неэффективно тратят. Речь шла о госзакупках, которые «фронтовики» предложили обсуждать с общественностью. Самыми важными сферами здесь, по мнению сопредседателя регионального отделения ОНФ Ирины Сафоновой являются питание, строительство, реконструкция и капремонт, и дороги.



В ответ на предложение ОНФ у губернатора - пожелание. Замолвить словечко перед президентом по ряду вопросов.

Вадим Потомский, губернатор области: «В свою очередь хочу попросить вас, чтобы один вопрос всегда звучал от Орловской области: когда на федеральном уровне будут приняты определенные шаги, чтобы деньги, которые должны поступать на дорожное строительство и на выполнение ряда работ на социальных объектах, поступали как минимум в первом квартале текущего года?». Дальше затронули вопросы, касающиеся ЖКХ. Здесь говорили и о брошенных детских площадках, и концессии «Водоканала», и конечно, о том, что волнует жителей больше всего - о капремонте.

Юрий Власов, член регионального отделения ОНФ: «Зачастую собственники не информированы о ряде моментов хода капремонта их дома, нет соответствующей информации». Губернатор дал поручение соответствующему департаменту проследить за этим вопросом.



Активисты ОНФ обозначили и ряд проблем в строительстве - как и из-за чего в области появляются долгострои. Спросили и о качестве работ. Вадим Потомский на примере многопрофильного центра рассказал, в чём главная проблема. Оказывается, в надзорных органах не так много компетентных людей.

Вадим Потомский, губернатор области: «Нет необходимого количества квалифицированных специалистов, способных принимать работы. Такое ощущение, что саботаж какой-то. Человек ушел на «больничный» - все, катастрофа, все останавливается. Я обращаюсь к ОНФ: предлагайте специалистов, будем брать их на работу». Орловщина кадрово голодает. Голодает и в медицине: оборудование в больницах есть, а врачей нет. «Фронтовики» просят губернатора найти выход из этого круговорота. У Вадима Потомского такой ответ:

Вадим Потомский, губернатор области: «Решать надо. Помогайте решать. Принимайте законы. Помогайте принимать законы, освещайте на встречах с президентом то, что люди, которые получили образование в том или ином субъекте, должны хотя бы пять лет в субъекте поработать, а не уезжать на другую территорию. Надо еще вот о чем поговорить с президентом: Орловская область находится на расстоянии 350 километров от Москвы, жители города Орла от жителей города Москвы ни физически, ни умственно ничем не отличаются, но когда платят на старте выпускнику мединститута 70 тысяч, а здесь дай Бог 15, то как мы их здесь сохраним? Нам нужно эту, как ее ругали, так называемую «уравниловку» советской власти по поводу заработной платы социальной сферы срочно возвращать». Говорили о дорогах, о маршрутках, о доступной среде. По итогам этой встречи, губернатор заверил, что по ряду вопросов будут сформированы поручения. Также пообещал, что такие встречи будут проходить чаще.





Алина Чабан

17 февраля 2017 года







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