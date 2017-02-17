Накануне в Орле состоялась встреча губернатора с активистами Народного фронта

|
пятница
17.02.2017
17:47:45
|
|
Накануне в Орле состоялась встреча губернатора с активистами Народного фронтаПроблемы в сфере ЖКХ и здравоохранении, культуре и образовании, в строительстве и в самой власти озвучили активисты ОНФ. На встрече с губернатором области «фронтовики» не только задавали свои вопросы главе региона и его заместителям, но и высказывали свои предложения.
Эту встречу с губернатором активисты ОНФ ждали долго. Она переносилась, и вот, наконец-то состоялась. И первый вопрос - о деньгах. Точнее, как их неэффективно тратят. Речь шла о госзакупках, которые «фронтовики» предложили обсуждать с общественностью. Самыми важными сферами здесь, по мнению сопредседателя регионального отделения ОНФ Ирины Сафоновой являются питание, строительство, реконструкция и капремонт, и дороги.
В ответ на предложение ОНФ у губернатора - пожелание. Замолвить словечко перед президентом по ряду вопросов.
Дальше затронули вопросы, касающиеся ЖКХ. Здесь говорили и о брошенных детских площадках, и концессии «Водоканала», и конечно, о том, что волнует жителей больше всего - о капремонте.
Губернатор дал поручение соответствующему департаменту проследить за этим вопросом.
Активисты ОНФ обозначили и ряд проблем в строительстве - как и из-за чего в области появляются долгострои. Спросили и о качестве работ. Вадим Потомский на примере многопрофильного центра рассказал, в чём главная проблема. Оказывается, в надзорных органах не так много компетентных людей.
Орловщина кадрово голодает. Голодает и в медицине: оборудование в больницах есть, а врачей нет. «Фронтовики» просят губернатора найти выход из этого круговорота. У Вадима Потомского такой ответ:
Вадим Потомский, губернатор области: «Решать надо. Помогайте решать. Принимайте законы. Помогайте принимать законы, освещайте на встречах с президентом то, что люди, которые получили образование в том или ином субъекте, должны хотя бы пять лет в субъекте поработать, а не уезжать на другую территорию. Надо еще вот о чем поговорить с президентом: Орловская область находится на расстоянии 350 километров от Москвы, жители города Орла от жителей города Москвы ни физически, ни умственно ничем не отличаются, но когда платят на старте выпускнику мединститута 70 тысяч, а здесь дай Бог 15, то как мы их здесь сохраним? Нам нужно эту, как ее ругали, так называемую «уравниловку» советской власти по поводу заработной платы социальной сферы срочно возвращать».Говорили о дорогах, о маршрутках, о доступной среде. По итогам этой встречи, губернатор заверил, что по ряду вопросов будут сформированы поручения. Также пообещал, что такие встречи будут проходить чаще.
Алина Чабан
17 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта