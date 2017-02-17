В Колпне в результате столкновения нескольких машин погиб человек

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пятница
17.02.2017
17:47:47
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В Колпне в результате столкновения нескольких машин погиб человекВсего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП. Из них два ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения и один погиб.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 16 февраля в 22.30 на улице 13-й Армии поселка Колпна водитель 1991 года рождения, управляя большегрузом с полуприцепом, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий КАМАЗ, после чего он допустил наезд на пешехода-мужчину и наехал еще на один КАМАЗ. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.
16 февраля в 8.30 утра водитель, управляя автомобилем «ДАВ», двигался по автодороге Орел-Тамбов со стороны города Орла и на 124 километре допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении трактором. В результате столкновения водитель трактора получил телесные повреждения.
В выходные сотрудники Госавтоинспекции будут проводить усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Кстати, за прошедшие сутки было задержано пять таких автолюбителей.
Юлия Сулим
17 февраля 2017 года
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