Новости версия для печати В Орловской области сегодня отмечают День российских студенческих отрядов Праздник был установлен Указом Президента России в 2015 году.



В 2016 году День российских студенческих отрядов впервые отмечался на всероссийском уровне.



Сегодня в Орле в рамках праздника организован ряд мероприятий: это и круглые столы в вузах города, и встречи с ветеранами, и праздничный концерт. Кроме того, организована и выставка студенческих отрядов советского и современного периодов. Также сегодня объявят официальный старт набора в студенческие отряды Орловщины на будущий трудовой сезон.



«Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная общественная организация страны, занимающаяся трудоустройством студентов во время каникул, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи. Сегодня в составе организации более 240 тыс. человек из 74 регионов страны. За всю историю этого движения через него прошли свыше 18 млн жителей нашей страны.





Юлия Сулим

17 февраля 2017 года







На главную страницу





