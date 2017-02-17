В Орловской области сегодня отмечают День российских студенческих отрядов

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пятница
17.02.2017
17:47:49
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В Орловской области сегодня отмечают День российских студенческих отрядовПраздник был установлен Указом Президента России в 2015 году.
В 2016 году День российских студенческих отрядов впервые отмечался на всероссийском уровне.
Сегодня в Орле в рамках праздника организован ряд мероприятий: это и круглые столы в вузах города, и встречи с ветеранами, и праздничный концерт. Кроме того, организована и выставка студенческих отрядов советского и современного периодов. Также сегодня объявят официальный старт набора в студенческие отряды Орловщины на будущий трудовой сезон.
«Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная общественная организация страны, занимающаяся трудоустройством студентов во время каникул, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи. Сегодня в составе организации более 240 тыс. человек из 74 регионов страны. За всю историю этого движения через него прошли свыше 18 млн жителей нашей страны.
Юлия Сулим
17 февраля 2017 года
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