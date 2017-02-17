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Жильцы орловских многоэтажек жалуются на текущие крыши домов

Редкое зимнее солнце и повышение температуры воздуха жильцов домов, где течет кровля, не радуют. Снег на крыше тает, а значит, приходится запасаться тазами, ведрами и кастрюлями. Вообще же протекающая крыша – проблема не только отдельно взятых домов. Только в Орле таких – десятки. Почему управляющие компании не спешат на помощь? И что делать тем, кого крыша не спасает?

 Вода с потолка в квартире пенсионерки Татьяны Ефимовны (улица Горького, 4) – дело уже привычное. Только за последние два месяца заливает в третий раз. Аудио- и видеотехника безнадежно испорчена, досталось даже соседям снизу - на 4-м этаже. Вода через перекрытия попала и к ним.
Татьяна Остапчук, жительница дома №4 по ул. Горького: «Я обращалась в нашу управляющую компанию уже 2-3 раза. Приходят SMS от Единой диспетчерской службы 510-510 о том, что, мол, «ваша заявка выполнена». Что они там делали, я не знаю, но как она может быть выполнена, если после этого опять потоп?».
Пока тазы пенсионерка убирать не будет. А будет собирать документы для обращения в суд и прокуратуру. По-другому с управдомом общаться не получается. 
Татьяна Остапчук, жительница дома №4 по ул. Горького: «Наметили, якобы, на 31 мая ремонт крыши. Ну, это же будет весна, будут дожди, так же как сейчас снег тает».
Дом нуждается в капремонте, говорят коммунальщики. Мол, кровля мягкая, и латочно решить проблему не получается.
Светлана Белякова, инженер технического отдела ООО «УК Советского района»: «Слой льда, который находится на крыше, не рекомендуется категорически трогать для того, чтобы еще больше не повредить мягкую кровлю. Наряду с некоторыми другими квартирами по данному адресу ремонт кровли над квартирой 49 включен в план текущего ремонта на 2017 год в весенне-летний период».
Течет на головы жильцам и в «панельках» Заводского района Орла. Крыша - плоская, снег задерживается, а вода, превратившаяся в лед, еще больше усугубляет ситуацию. По словам жильцов, проблемы начались в 2012 году. Десятки раз жильцы дома № 266 по улице Комсомольской обращались в управляющую компанию, дошли и до Жилинспекции.
Галина Ковыркова, жительница дома №266 по ул. Комсомольской: «Написали: «сделали латочный ремонт». Вроде после дожей не текло. А сейчас снег начал подтаивать, снег подчистили на крыше, опять все началось заново». 
В квартире напротив людям приходится жить вместе с запахом плесени и сырости. Часто делать ремонт им не по карману.

«Ждите капремонта» – ответ управляющей компании. В планы капремонта этот дом, к слову, включен на 2015-2019 годы. Узнать, будет ли текущий ремонт, у нашей съемочной группы так и не получилось.

После нашего звонка в управляющую компанию ЖЭУ №10 с просьбой разъяснить, кто отвечает за текущую крышу и когда будет произведен ремонт, ни руководителя организации, ни исполнительного директора на месте не оказалось.

Текущий ремонт стал текущей, в прямом смысле, проблемой жильцов. Ждать весны, когда кровельщики смогут приступить к работам, или капремонта, или самим собирать деньги на новую крышу, или же обращаться в надзорные ведомства – решать собственникам жилья.


Надежда Невматулина
17 февраля 2017 года

 


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