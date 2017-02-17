Жильцы орловских многоэтажек жалуются на текущие крыши домов

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пятница
17.02.2017
17:47:42
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Жильцы орловских многоэтажек жалуются на текущие крыши домовРедкое зимнее солнце и повышение температуры воздуха жильцов домов, где течет кровля, не радуют. Снег на крыше тает, а значит, приходится запасаться тазами, ведрами и кастрюлями. Вообще же протекающая крыша – проблема не только отдельно взятых домов. Только в Орле таких – десятки. Почему управляющие компании не спешат на помощь? И что делать тем, кого крыша не спасает?
Вода с потолка в квартире пенсионерки Татьяны Ефимовны (улица Горького, 4) – дело уже привычное. Только за последние два месяца заливает в третий раз. Аудио- и видеотехника безнадежно испорчена, досталось даже соседям снизу - на 4-м этаже. Вода через перекрытия попала и к ним.
Пока тазы пенсионерка убирать не будет. А будет собирать документы для обращения в суд и прокуратуру. По-другому с управдомом общаться не получается.
Татьяна Остапчук, жительница дома №4 по ул. Горького: «Наметили, якобы, на 31 мая ремонт крыши. Ну, это же будет весна, будут дожди, так же как сейчас снег тает».Дом нуждается в капремонте, говорят коммунальщики. Мол, кровля мягкая, и латочно решить проблему не получается.
Течет на головы жильцам и в «панельках» Заводского района Орла. Крыша - плоская, снег задерживается, а вода, превратившаяся в лед, еще больше усугубляет ситуацию. По словам жильцов, проблемы начались в 2012 году. Десятки раз жильцы дома № 266 по улице Комсомольской обращались в управляющую компанию, дошли и до Жилинспекции.
В квартире напротив людям приходится жить вместе с запахом плесени и сырости. Часто делать ремонт им не по карману.
«Ждите капремонта» – ответ управляющей компании. В планы капремонта этот дом, к слову, включен на 2015-2019 годы. Узнать, будет ли текущий ремонт, у нашей съемочной группы так и не получилось.
После нашего звонка в управляющую компанию ЖЭУ №10 с просьбой разъяснить, кто отвечает за текущую крышу и когда будет произведен ремонт, ни руководителя организации, ни исполнительного директора на месте не оказалось.
Текущий ремонт стал текущей, в прямом смысле, проблемой жильцов. Ждать весны, когда кровельщики смогут приступить к работам, или капремонта, или самим собирать деньги на новую крышу, или же обращаться в надзорные ведомства – решать собственникам жилья.
Надежда Невматулина
17 февраля 2017 года
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