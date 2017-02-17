Новости версия для печати На одном из орловских заводов прошли масштабные пожарно-тактические учения Туда были стянуты пожарные расчеты, службы экстренного реагирования. Огнеборцы не только оттачивали привычные навыки пожаротушения, но и знакомились с особенностями промышленного объекта.



Прежде чем приступать к практической части учений, пожарные постарались понять, как в прямом и переносном смысле «не подлить масла в огонь». Промышленный объект с большой пожарной нагрузкой – так характеризуют спасатели завод «Орелрастмасло». И сырье, и готовая продукция предприятия характеризуются высокой горючестью. Тушить здесь пришлось бы в полную силу.



Условный пожар, по замыслу тренировки, возник на втором этаже, в помещении маслопрессового цеха. По сценарию, он вспыхнул из-за разлива и возгорания растительного масла на площади 170 квадратов. В смежных помещениях под угрозой оказались люди. Борьба с огнем и спасательные работы ведутся силами 4-х пожарных частей. С учетом характеристик объекта, обязательным элементом тренировки является пенное тушение.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Осложняет тушение пожара на данном объекте хранение масла. Для этого предусмотрена подача воздушно-механической пены от специализированного автомобиля. В рамках данных учений были отработаны вопросы по порядку тушения пожара на данном объекте, вопросы по забору воды из различного вида водоисточников». Как сообщили в МЧС, в графике пожарно-тактических учений на этот год значится еще несколько критически опасных объектов города.





Иван Суверин

17 февраля 2017 года







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