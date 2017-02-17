Новости версия для печати Указом губернатора учрежден юбилейный Знак «80 лет Орловской области» Он будет вручаться и отдельным людям, и коллективам, которые внесли заметный вклад в развитие области или прославили регион.



Юбилейный знак «80 лет Орловской области» имеет форму круга диаметром 34 мм. На лицевой стороне знака в верхней части − рельефное изображение герба Орловской области в обрамлении лаврового венка, располагаемого по окружности. По обе стороны от герба, на уровне зубцов центральной башни крепости, рельефно изображены цифры «1937» и «2017». На оборотной стороне помещена в четыре строки рельефная надпись «80 лет Орловской области» в обрамлении лаврового венка.



Изготавливаться юбилейный знак будет из медно-никелевого сплава цвета «античное серебро», сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

17 февраля 2017 года







На главную страницу





