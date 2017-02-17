Новости версия для печати В Орле отметили 75-летие со дня рождения художника Валентина Анисимова Он рано ушел из жизни, но многие орловцы знакомы с его работами.



В музее изобразительных искусств вспоминали талантливого художника, преподавателя Орловского педагогического института, члена Союза художников СССР Валентина Васильевича Анисимова. Он рано ушел из жизни. 14 февраля замечательному мастеру исполнилось бы 75 лет.



На вечер воспоминаний пришли орловские художники, ученики и друзья Валентина Анисимова, а также - сотрудники музея, которые собирали коллекцию работ талантливого художника и педагога.

Анатолий Костяников, академик РАХ, заслуженный художник России :«Я считаю, что это художник не орловского масштаба, это художник всероссийского масштаба. Так сложилось, что в те времена не было галерей, не было людей, которые занимались бы художниками, и поэтому так сложилось, что все работы его находятся в наших музеях, орловских». Валентин Анисимов действительно был очень одаренным человеком. Он окончил Харьковский художественно-промышленный институт, и его первые, еще студенческие дипломные работы экспонировались на Всесоюзных выставках в Санкт-Петербурге и Киеве. Его лучший друг - художник Николай Силаев - вспоминает о нем, как о большом таланте.

Николай Силаев, Заслуженный художник России: «Он разносторонний был художник, занимался и живописью, и графикой, и скульптурой пытался, и последние его работы - «Мое наследство», я считаю, что это просто шедевр современного искусства. Это мировой уровень». «Мое наследство» - так называются три картины Валентина Анисимова, которые он успел завершить. Образные и метафоричные, они и сегодня смотрятся очень современно, и как говорят художники, фирменный почерк Анисимова невозможно перепутать ни с чьим другим. Это строгий чеканный рисунок, линейный ритм, тщательно проработанные детали, сдержанные цвета. Это одни из самых известных его картин, но многие могут видеть его творчество каждый день. Его кистью написаны панно в здании, которое известно как трилистник.





Эва Стасюлевич

17 февраля 2017 года







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