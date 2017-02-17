Жители деревни Старое Горохово Орловской области уже две недели не могут купить свежий хлеб

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пятница
17.02.2017
21:30:44
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Жители деревни Старое Горохово Орловской области уже две недели не могут купить свежий хлебДорогу замело, автолавка не едет. До ближайшего магазинчика в соседнем селе пожилым людям никак не добраться.
За селом Красная Рыбница начинается и заканчивается дорога в Старое Горохово. Чистое поле полностью заметено снегом. Проехать можно разве что на вездеходе.
В деревне Старое Горохово Свердловского района всего 12 домов. Проживают там пенсионеры от 60 лет и старше. Эта снежная зима стала для них просто катастрофой.
Сейчас все полномочия по содержанию дорог, в том числе и населенных пунктов, переданы в районные муниципалитеты. Именно туда и направилась съемочная группа ГТРК «Орел». Как оказалось, руководство не в курсе проблемы. Первый же звонок ответственным лицам информацию подтвердил. Вопрос решили в присутствии нашего корреспондента, и даже связались с Раисой Калачановой – пообещали и дорогу прочистить, и хлеб привезти.
Зима еще не кончилась, и пожилые люди, исходя из своего жизненного опыта, знают - зима завтра не уйдет. А на следующей неделе - пенсия. Если почтальон не придет, то может случиться, что и хлебушка не на что будет взять.
Оксана Гранн
17 февраля 2017 года
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