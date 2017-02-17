Новости версия для печати Орловская область в числе лауреатов Всероссийского конкурса «Область добра-2016» Церемония награждения состоялась 17 февраля в московском Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.



Конкурс проводится Фондом святителя Василия Великого при поддержке Совета Федерации и Русской православной церкви. Для участия во II Всероссийском конкурсе «Область добра-2016» было подано 156 заявок от 60 регионов России, сообщает Конкурс проводится Фондом святителя Василия Великого при поддержке Совета Федерации и Русской православной церкви. Для участия во II Всероссийском конкурсе «Область добра-2016» было подано 156 заявок от 60 регионов России, сообщает информационный портал Орловской области В церемонии награждения приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы регионов-участников конкурса, представители православной и культурной общественности. «Общая задача государства и Русской православной церкви - развивать социальную сферу и традиционные ценности, чтобы превратить Россию в материк добра», - отметила Валентина Матвиенко, подчеркнув, что Совет Федерации последовательно выступает за динамичное развитие конструктивных отношений между государством и Русской православной церковью. Орловская область стала лауреатом в номинации «Поддержка и развитие культуры и искусства». Высокая оценка дана поддержке профессиональных литераторов, издательской деятельности и распространения книг и чтения на Орловщине. Принимая награду, губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что Орловщина – это уникальное место. Здесь живут добрые и честные люди, труженики и истинные патриоты своей Родины.





Орловское Информбюро

17 февраля 2017 года







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