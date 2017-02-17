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пятница
17.02.2017
21:30:42
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Орловская область в числе лауреатов Всероссийского конкурса «Область добра-2016»Церемония награждения состоялась 17 февраля в московском Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Конкурс проводится Фондом святителя Василия Великого при поддержке Совета Федерации и Русской православной церкви. Для участия во II Всероссийском конкурсе «Область добра-2016» было подано 156 заявок от 60 регионов России, сообщает информационный портал Орловской области.
В церемонии награждения приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы регионов-участников конкурса, представители православной и культурной общественности.
Орловская область стала лауреатом в номинации «Поддержка и развитие культуры и искусства». Высокая оценка дана поддержке профессиональных литераторов, издательской деятельности и распространения книг и чтения на Орловщине.
Принимая награду, губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что Орловщина – это уникальное место. Здесь живут добрые и честные люди, труженики и истинные патриоты своей Родины.
Орловское Информбюро
17 февраля 2017 года
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