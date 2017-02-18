Новости версия для печати Более 900 орловских безработных в прошлом году прошли профобучение Они получили дополнительное образование по 36 востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям.



Для мобильности, непрерывности и доступности оказания услуг по профессиональному обучению безработных из отдалённых районов области Учебный центр службы занятости организовал обучение 125 человек на базе учебных подразделений и мобильных классов в Ливнах, Болхове, Мценске, Новосиле, посёлках Долгое, Залегощь, Колпна.



Особое внимание уделяется организации профобучения испытывающих трудности в поиске работы. Большинство завершивших учёбу трудоустроены на предприятия и организации различных форм собственности.





Евгения Костомарова

18 февраля 2017 года







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