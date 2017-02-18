Более 900 орловских безработных в прошлом году прошли профобучение

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суббота
18.02.2017
12:57:49
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Более 900 орловских безработных в прошлом году прошли профобучениеОни получили дополнительное образование по 36 востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям.
Для мобильности, непрерывности и доступности оказания услуг по профессиональному обучению безработных из отдалённых районов области Учебный центр службы занятости организовал обучение 125 человек на базе учебных подразделений и мобильных классов в Ливнах, Болхове, Мценске, Новосиле, посёлках Долгое, Залегощь, Колпна.
Особое внимание уделяется организации профобучения испытывающих трудности в поиске работы. Большинство завершивших учёбу трудоустроены на предприятия и организации различных форм собственности.
Евгения Костомарова
18 февраля 2017 года
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