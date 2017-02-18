Новости версия для печати Росстат опубликовал рейтинг регионов-задолжников по заработной плате Орловская область – во втором десятке этого списка.



По состоянию на 1 февраля 2017 года, текущие долги по заработной плате в Орловской области составляют 67,8 млн. рублей. По этому показателю мы занимаем первое место в ЦФО. В целом по России – 14-е место. В лидерах по зарплатным долгам Приморский край. Здесь долг перед работниками предприятий перевалил за полмиллиарда рублей. Можно предположить, что такие показатели в Орловской области связаны со сложной ситуацией на заводе «Дормаш». У остальных работодателей региона крупных долгов перед своими сотрудниками нет.





Юлия Сулим

18 февраля 2017 года







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