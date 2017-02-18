Новости версия для печати Водительские права теперь можно получить не только в отделениях ГИБДД Эта услуга орловцам доступна и в окнах многофункциональных центров.



С 1 февраля 2017 года государственную услугу по проведению экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений (при замене, утрате, хищении) можно получить в любом МФЦ области. Для этого достаточно просто обратиться в офис с необходимым пакетом документов.





Юлия Сулим

18 февраля 2017 года







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