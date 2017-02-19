Материнскому капиталу - 10 лет

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воскресенье
19.02.2017
18:07:59
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Материнскому капиталу - 10 летО круглой дате сообщает орловское отделение Пенсионного фонда России. С 2007 года в нашем регионе сертификаты на него получили почти 35 тысяч семей.
Первый сертификат был выдан жительнице Должанского района. Она потратила деньги на улучшение жилищных условий. Это, кстати, самое популярное использование капитала не только в Орловской области, но и по всей стране. На сегодняшний день больше 19,5 тысяч орловских семей частично или полностью потратили полагающиеся им средства. Подавляющее большинство предпочли именно решить «квартирный вопрос». 800 семей отдали деньги на образование детей и лишь 14 – на накопительную часть пенсии мамы.
Ольга Селиверстова
19 февраля 2017 года
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