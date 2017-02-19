Новости версия для печати В орловском Роспотребнадзоре работает «горячая линия», посвященная Интернет-покупкам Современные технологии облегчают жизнь, но диктуют новые условия.



Покупателям стоит обращать внимание на то, чтобы была предоставлена полная информация о продавце, а не только имя и телефон. Иначе вернуть товар или деньги будет уже сложно. Подробная информация должна быть предоставлена и о товаре, о способах доставки и о возможности вернуть его. Всё это не распространяется на табак и алкоголь - этот товар вообще запрещен к Интернет-продаже. Сотрудники Роспотребнадзора готовы ответить на все вопросы и в случае необходимости, помочь составить претензию.



Как сообщила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Орловской области Ольга Гаврилова, за консультацией и помощью в подготовке претензионных материалов можно обратиться в управление Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» 41-52-52, а также в общественную приемную в рабочее время.





Татьяна Напольских

19 февраля 2017 года







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