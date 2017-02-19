Мэрия Орла предлагает орловцам высказать свое мнение по поводу музыки в сквере Танкистов

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воскресенье
19.02.2017
18:07:56
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Мэрия Орла предлагает орловцам высказать свое мнение по поводу музыки в сквере ТанкистовГолосование открыто на официальном сайте.
Предложение о том, чтобы возле Вечного огня звучали композиции Евгения Дербенко, исходило от активистов движения «Дети войны».
На реализацию этого предложения потребуется 240 тысяч рублей от спонсоров.
Татьяна Напольских
19 февраля 2017 года
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