Новости версия для печати Коммуналка on-line Первая городская управляющая компания представила очередное нововведение для своих абонентов. Теперь для того чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, её клиентам нет необходимости носить с собой кипу бумаг.



Квитанции успешно заменит маленький пластиковый носитель информации. Кому электронная карта в руки? Об этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 21 февраля в 21 час на телеканале «Россия 24».





Александр Митрошин

20 февраля 2017 года







На главную страницу





