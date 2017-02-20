Новости версия для печати Сегодня начинается Масленичная неделя Все семь дней мы будем печь блины и прощаться с зимой.



У каждого дня этой недели есть свое название и традиции. Понедельник – «встреча». На Руси говорили, что в этот день Масленица широкая на двор въезжает. Уже в понедельник наши предки начинали изготовление чучела. И, естественно, пекли блины. К слову, первый блин было принято отдавать бедным на помин усопших. Кроме того, в этот день устраивались зимние забавы: катания с горок «до упаду», игры в снежки, сооружались снежные крепости, качели, балаганы для скоморохов.





Ольга Селиверстова

20 февраля 2017 года







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