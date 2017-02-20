Новости версия для печати Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» на этой неделе ждет гостей Уже сегодня там открывается выставка «Детская мода 100 лет назад».



А в конце недели, 25 февраля там пройдет празднование Широкой Масленицы. В интернете уже появились фото снежной крепости, которую выстроили на территории музея-заповедника. Она явно придется по вкусу маленьким гостям. Для взрослых и детей там будут устроены веселые конкурсы, игры, хороводы, катания с горки и на санях и, конечно, главное угощение - блины. Приглашаются все желающие.





Ольга Селиверстова

20 февраля 2017 года







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