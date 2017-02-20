Новости версия для печати Очередной случай социального мошенничества предстоит расследовать полицейским Заводского района В местный отдел полиции обратилась жертва преступления, пенсионерка 1933 года рождения.



По словам жительницы Заводского района, предлог, под которым аферистки вошли в дом, для нее остался не ясен. Вполне возможно, что преступницы так и не успели его сформулировать.



Впрочем, войдя в квартиру, одна из аферисток быстро сориентировалась, решив играть роль соцработника. Внимание хозяйки она усыпила разговором о новых льготах.



После ухода визитеров потерпевшая обнаружила пропажу 10 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по 158-й статье - «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».





Иван Суверин

20 февраля 2017 года







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