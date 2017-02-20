В Орле в результате столкновения трех машин пострадал человек

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понедельник
20.02.2017
22:28:06
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В Орле в результате столкновения трех машин пострадал человекДТП произошло днем 18 февраля на улице Московской. Все участники ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Вот только очередность проезда перекрестка соблюдали не все.
Результат – столкновение трех автомобилей: «Пежо», «Тойоты» и «Лады». В последней машине пострадала женщина-пассажир. От удара «Ладу» выбросило на тротуар. К счастью, никого из пешеходов в момент происшествия там не было. Столкнувшиеся «Тойота» и «Пежо» значительно затруднили проезд через перекресток.
Иван Суверин
20 февраля 2017 года
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