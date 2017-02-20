Новости версия для печати В Орле в результате столкновения трех машин пострадал человек ДТП произошло днем 18 февраля на улице Московской. Все участники ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Вот только очередность проезда перекрестка соблюдали не все.



Результат – столкновение трех автомобилей: «Пежо», «Тойоты» и «Лады». В последней машине пострадала женщина-пассажир. От удара «Ладу» выбросило на тротуар. К счастью, никого из пешеходов в момент происшествия там не было. Столкнувшиеся «Тойота» и «Пежо» значительно затруднили проезд через перекресток.





Иван Суверин

20 февраля 2017 года







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