Новости версия для печати В результате ДТП в Кромском районе Орловской области погиб пешеход ДТП произошло вечером 18 февраля в поселке Кромы.



Под колеса автомобиля попал немолодой мужчина-пешеход. Потерпевший погиб на месте, а водитель скрылся с места ДТП.



Как сообщил начальник ОГИБДД ОМВД по Кромскому району Олег Кочеров, ДТП произошло между 18:00 и 18:40 в переулке Бубнова в районе дома № 30.



Как выяснили полицейские, незадолго до трагедии потерпевший отправился в магазин, предположительно, он был в состоянии опьянения. По одной из версий, мужчина, возвращаясь домой, присел передохнуть на снежный отвал у дороги. Увидев приближающийся автомобиль, он начал вставать, но угодил под колеса. Водитель вышел из машины лишь затем, чтобы освободить себе путь.



Кромские полицейские объявили в розыск водителя и машину. Предположительно, это автомобиль серебристого цвета. Во всяком случае, именно таков обломок бампера, найденный на месте ДТП. Краска на нем не заводская, а нанесена в мастерской, возможно машина была не первой молодости.



Тело погибшего было доставлено в районный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Беглому водителю может грозить обвинение сразу по нескольким уголовным статьям. Полицейские будут благодарны очевидцам за любую значимую информацию. Ее можно сообщить на пульт 02.





Иван Суверин

20 февраля 2017 года







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