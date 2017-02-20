Новости версия для печати В минувшем году в Орловской области на свет появилось 8128 малышей Такую статистику опубликовал региональный Фонд социального страхования.



Среди родившихся пальма первенства по-прежнему сохраняется за мальчиками – их на 378 больше, чем девочек. Показатели роста и веса детей остаются практически неизменными на протяжении уже шести лет и составляют 52,2 см и 3,3 кг соответственно. Остался прежним и средний возраст рожениц – 28 лет.



Самыми «урожайными» месяцами по рождаемости стали июнь и июль. Сообщили в Фонде социального страхования и о популярности родильных домов у орловчанок. Самой востребованной является «Городская больница им. С. П. Боткина». За год там появилось на свет 2854 ребенка, то есть почти каждый третий. За ней следует БУЗ «НКМЦ им З.Круглой» (2238 детей), а на третьем месте - «Родильный дом» на Второй Посадской (1480 детей).





Юлия Сулим

20 февраля 2017 года







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