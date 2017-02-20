Количество повторных обращений в администрацию Орла сократилось в семь раз

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понедельник
20.02.2017
22:28:49
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Количество повторных обращений в администрацию Орла сократилось в семь разТаковы показатели за минувший год.
Вместо 191 повторного обращения в 2015 году, в 2016 их зарегистрировано всего 27. Об этом рассказал начальник управления документационной работы и информационных технологий Николай Прокофьев.
По его информации, за 2016 год в администрацию города Орла поступило 62 251 обращение и сообщение. Структура обращений выглядит следующим образом: 11 165 письменных обращений непосредственно от граждан, в которых содержалось 14 118 вопросов. 402 обращения – на личном приеме главы администрации города Орла и его заместителей. 1664 письменных обращений - из органов государственной власти, органов местного самоуправления. 2189 обращений – через электронную приемную, размещенную на интернет-сайте администрации города Орла. 48 897 – сообщения на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Орла.
Чаще всего орловцев волновали экономические проблемы. В частности, строительство и ремонт дорог, транспорт и благоустройство дворовых территорий. На втором месте – проблемы ЖКХ. В общей сложности этим двум темам посвящены более 72% всех обращений, поступивших в мэрию. По мнению главы администрации Орла Андрея Усикова, все заявления должны рассматриваться в установленные законом сроки с принятием конкретных мер и предоставлением подробных разъяснений.
Юлия Сулим
20 февраля 2017 года
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