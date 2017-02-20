Орловскому Добровольно-спортивному обществу «Труд» исполнилось 70 лет

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Орловскому Добровольно-спортивному обществу «Труд» исполнилось 70 летСтолько же лет и самому спорткомплексу.
В минувшие выходные у здания спортобщества «Труд» собрались члены профсоюзов. Там прошла традиционная спартакиада. Кстати, у профсоюзной спартакиады тоже юбилей. Это были 20-е по счёту соревнования, которые устраивают для студентов и различных трудовых коллективов.
За многолетний труд работников спорткомплекса наградили почётными грамотами. А спортсмены приступили к соревнованиям - 16 команд состязались в самых разных зимних видах спорта. Их сейчас немного меньше, чем 70 лет назад. В спорткомплексе труд занимались больше 6 тысяч спортивных коллективов. Они развивали больше 20 видов спорта.
Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных депутатов: «За эти годы, за 70 лет, ДСО «Труд» воспитало сотни мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, да и в принципе хороших, целеустремленных людей, которые и до сих пор занимаются разными видами спорта».
Спортивный праздник завершился горячим чаепитием и обедом. Организовать его помогла полевая кухня.
Алина Чабан
20 февраля 2017 года
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