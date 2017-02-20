Новости версия для печати В Орловской области препараты для гемодиализа не были закуплены в полном объеме Орловцы, страдающие почечной недостаточностью и другими заболеваниями, требующими аппаратной очистки крови, не получают необходимых лекарственных препаратов. Об этом они рассказали губернатору Вадиму Потомскому.



Сегодня на заседании регионального правительства глава региона призвал к ответу руководителя Департамента здравоохранения Александра Лялюхина.

Александр Лялюхин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «В настоящее время по основной заявке все препараты для пациентов гемодиализа закуплены. А что касается их обеспечения по дополнительной заявке, то это возможно только из сложившейся экономии по торгам либо при получении дополнительных финансовых средств». Экономия по торгам на сегодняшний день составила 7 миллионов рублей. Этих средств должно хватить, чтобы решить проблему с обеспечением препаратов для гемодиализа.





Татьяна Курбатова

20 февраля 2017 года







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