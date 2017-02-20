Новости версия для печати В нескольких районах Орловской области образовались задолженности поставщикам энергоресурсов Деньги выделяют, долги растут. Районы области, которые вовремя не расплачиваются за полученные тепло- и энергоносители, рискуют попасть в черный список.



Об этом сегодня на заседании правительства глава региона предупредил глав муниципальных образований.



Прокуратуру просили проверить расходование субсидий, выделяемых районам Орловской области из областного бюджета на расчеты с теплоэнергетиками.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Необходимо эти районы выявить, и мы начинаем вместе с прокуратурой работать на предмет, куда уходят деньги, полученные по сбалансированному формированию бюджетов. Это я намекаю на то, что есть рычаги у высших должностных лиц, чтобы с этим главами вести несколько иную работу».





Оксана Гранн

20 февраля 2017 года







На главную страницу





