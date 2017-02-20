Новости версия для печати Дорожники отчитались о проведенных в Орле в минувшие дни ремонтных работах Ремонт ведется по специальной зимней технологии.



17 и 18 февраля «Спецавтобаза» выполняла ямочный ремонт дорог рециклером на улицах Генерала Родина и Московской. В рамках гарантийных обязательств ООО «Стройтехносервис» ремонтировал улицу Васильевскую. Подрядчик «МонолитСтрой Тула» проводил ямочный ремонт на улице 1-й Курской и Московском шоссе. На сегодняшний день запланирован ремонт дорог рециклером улицы Раздольной. А ближайшей ночью бригады выйдут на Тургеневский мост и улицу Автовокзальную.



Напомним, ремонт ведется по специальной зимней технологии — используются литой асфальтобетон и рециклер (машина для работы с литым асфальтом). Технология позволяет вести работы при температуре до минуса 10 градусов без потери качества.





Юлия Сулим

20 февраля 2017 года







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