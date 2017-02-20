Новости версия для печати Орловский кикбоксёр Владислав Туйнов за полторы минуты победил турецкого соперника Али Чакыра Воспитанник Школы Чадиных досрочно выиграл бой, который состоялся в эту субботу в московском Крылатском.



Уже на 45-й секунде Чакыр пропустил удар, и дальше был только один вопрос — как надолго ещё хватит турецкого бойца. Рефери несколько раз останавливал бой, давая турку передышку — он раз за разом отправлялся в нокдаун. На 90-й секунде первого раунда бой был прекращён. Владислав Туйнов одержал очередную победу на профринге. Она стала для нашего кикбоксёра 26-й в профессиональной карьере.





Евгения Костомарова

20 февраля 2017 года







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