Новости версия для печати Каратист Асиман Мамедов стал бронзовым призёром Первенства Европы Турнир проходил в Болгарии. На пути к медали в весовой категории до 68 килограммов орловец провёл шесть поединков.



В четвертьфинале с минимальным счётом он уступил французу (0:1), а в утешительном поединке с тем же счётом победил каратиста из Германии. Поединок за третье место против албанского каратиста завершился досрочно — 8:0.



Таким образом, Асиман Мамедов входит в тройку сильнейших второй год подряд.





Евгения Костомарова

20 февраля 2017 года







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