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В Орле на карантин закрылись еще несколько классов

С 18 по 24 февраля прекращены занятия в 11-ти классах школы №45 и еще в четырех классах школы №23.

Напомним, ранее в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение с 16 по 22 февраля включительно ввести карантин в двух классах школы №52 и четырех классах школы №23.