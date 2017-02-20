Новости версия для печати Житель Урицкого района предстанет перед судом по обвинению в непреднамеренном убийстве Криминальный инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля у развлекательного клуба «Версаль» расположенного на улице Генерала Жадова в Орле.



Подозреваемый, 21-летний молодой человек, был задержан правоохранительными органами «по горячему следу».

Юрий Савоськин, старший следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по Орловской области: «На почве возникших личных неприязненных отношений в ходе драки нанес потерпевшему три удара в области головы и тела, от которых потерпевший впоследствии скончался. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал полностью. Также он характеризуется как лицо, неоднократно привлекавшееся к уголовной и административной ответственности». Как сообщили в СКР, доказательства вины подозреваемого собраны исчерпывающие. Роковая потасовка попала в объектив одной из камер слежения. Правда, само видео пока является тайной следствия.





Иван Суверин

20 февраля 2017 года







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