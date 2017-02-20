Новости версия для печати В Орле подвели итоги трех педагогических конкурсов 17 февраля в орловском Городском центре культуры чествовали лучших педагогов областного центра. В этот день подвели итоги сразу трех профессиональных конкурсов среди педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Мастерство и вдохновение».



Лучшим учителем года стала Анна Рябцева. Уже 12 лет она преподает английский язык в орловском лицее № 22.



Путь к сердцу и малыша, и одиннадцатиклассника лежит через интерес, считает Анна Рябцева. Своими приемами поразила и жюри педагогического конкурса. 12 лет назад она исполнила мечту детства – стала учителем. А в этом году – учителем года.

Анна Рябцева, победитель городского конкурса «Учитель года - 2017»: «Последние 5-6 лет своей практики я занимаюсь внедрением информационно-коммуникационных технологий в преподавание иностранного языка. Это существенно облегчает труд учителя и мотивирует детей осваивать и изучать предмет». 7 лет назад она уже становилась лауреатом конкурса. В этом году в ее руках Хрустальная Чаша знаний.



Победителем конкурса «Мастерство и вдохновение-2017» стал молодой тренер-преподаватель с внушительным багажом спортивных достижений Константин Величенко.



Он воспитал не одного победителя соревнований по греко-римской борьбе. Ради конкурса Константин Величенко впервые решился на открытый урок в незнакомом классе.



Евгения Серебрянникова стала лучшим воспитателем года. В орловском детском саду № 85 благодаря ей знают, что такое «колядки» и как сделать тряпичную куклу. 7 лет она приобщает к народным традициям маленьких орловцев.



Впереди у победителей городского конкурса – областной этап. Он пройдет в середине марта. Ну а потом – всероссийский конкурс. И почти каждый год наши педагоги – в списке лучших учителей страны.









Надежда Невматулина

20 февраля 2017 года







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