В Орле подвели итоги трех педагогических конкурсов

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понедельник
20.02.2017
22:28:21
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В Орле подвели итоги трех педагогических конкурсов17 февраля в орловском Городском центре культуры чествовали лучших педагогов областного центра. В этот день подвели итоги сразу трех профессиональных конкурсов среди педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Мастерство и вдохновение».
Лучшим учителем года стала Анна Рябцева. Уже 12 лет она преподает английский язык в орловском лицее № 22.
Путь к сердцу и малыша, и одиннадцатиклассника лежит через интерес, считает Анна Рябцева. Своими приемами поразила и жюри педагогического конкурса. 12 лет назад она исполнила мечту детства – стала учителем. А в этом году – учителем года.
7 лет назад она уже становилась лауреатом конкурса. В этом году в ее руках Хрустальная Чаша знаний.
Победителем конкурса «Мастерство и вдохновение-2017» стал молодой тренер-преподаватель с внушительным багажом спортивных достижений Константин Величенко.
Он воспитал не одного победителя соревнований по греко-римской борьбе. Ради конкурса Константин Величенко впервые решился на открытый урок в незнакомом классе.
Евгения Серебрянникова стала лучшим воспитателем года. В орловском детском саду № 85 благодаря ей знают, что такое «колядки» и как сделать тряпичную куклу. 7 лет она приобщает к народным традициям маленьких орловцев.
Впереди у победителей городского конкурса – областной этап. Он пройдет в середине марта. Ну а потом – всероссийский конкурс. И почти каждый год наши педагоги – в списке лучших учителей страны.
Надежда Невматулина
20 февраля 2017 года
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