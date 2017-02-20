Новости версия для печати Руководитель ПГУК Александр Касьянов и депутат облсовета Геннадий Сафонов обратились в Конституционный суд России с просьбой пересмотреть систему начислений ОДН Об этом Александр Касьянов сообщил в ходе сегодняшней пресс-конференции.



Действующие нормативы не способствуют энергосбережению, и всю работу по экономии тепла и электричества собственников жилья сводят на нет.

Подробности в вечернем выпуске «

Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Александр Митрошин

20 февраля 2017 года







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