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понедельник
20.02.2017
22:28:17
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В ночном клубе Орла убили человека. Подозреваемый уже дал признательные показания.
- Названы имена лучших учителей года. Чем они покоряют своих учеников?
- Районам области порекомендовали разобраться с долгами, а управляющим компаниям – с сосульками. Сегодня прошло заседание правительства Орловской области.
- Осадки прямо в спальне. В некоторых домах Орла весенняя капель льется с потолка.
Вести-Орёл
20 февраля 2017 года
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