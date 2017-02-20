Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В ночном клубе Орла убили человека. Подозреваемый уже дал признательные показания. - Названы имена лучших учителей года. Чем они покоряют своих учеников? - Районам области порекомендовали разобраться с долгами, а управляющим компаниям – с сосульками. Сегодня прошло заседание правительства Орловской области. - Осадки прямо в спальне. В некоторых домах Орла весенняя капель льется с потолка.

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Вести-Орёл

20 февраля 2017 года







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