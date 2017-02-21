Новости версия для печати Вниманию водителей! В Орле у стелы «Город воинской славы» 21 февраля состоится торжественное возложение гирлянды Славы.



В связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы», 21 февраля с 00:00 до 13:00 запрещена стоянка транспортных средств на участке по ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35).



С 11:30 до 13:00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (на участке от дома №32 до дома №24). Движение транспорта будет организовано по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), а также по ул. Пролетарская гора, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

21 февраля 2017 года







На главную страницу





