|
вторник
21.02.2017
12:22:24
|
|
Вниманию водителей!В Орле у стелы «Город воинской славы» 21 февраля состоится торжественное возложение гирлянды Славы.
В связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы», 21 февраля с 00:00 до 13:00 запрещена стоянка транспортных средств на участке по ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35).
С 11:30 до 13:00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (на участке от дома №32 до дома №24). Движение транспорта будет организовано по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), а также по ул. Пролетарская гора, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Орловское Информбюро
21 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта