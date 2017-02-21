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Сегодня в орловском Краеведческом музее открывается персональная фотовыставка Владимира Чаплыгина

Владимир Чаплыгин - уроженец Ливенского района. Окончил Московский авиационный институт, работал в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова, где стал ведущим инженером I класса по летным испытаниям самолетов.

После выхода на пенсию вернулся в родной город, и здесь главным его увлечением стала фотография.



Основа творчества Владимира Ивановича – живая природа во всех ее проявлениях. Но больше всего он любит снимать птиц, особенно в полете.



Представленная выставка – лишь небольшая часть коллекции Владимира Чаплыгина. Особая ее ценность в том, что почти весь материал снят в округе Ливен, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.