Новости версия для печати Орловщина получит 200 млн. рублей на продолжение строительства медцентра областной клинической больницы Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.







Такие цифры приводит Эти деньги поступят по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Всего в этом году на завершение строительства предусмотрено около 350 млн. рублей (с учетом федеральных субсидий). Более ста миллионов заложено в региональном бюджете.Такие цифры приводит портал правительства области . Медицинский центр рассчитан на 350 коек. Там будут располагаться отделения кардиологии, травматологии, хирургии, нейрохирургии и другие. Строительство здания ведется уже больше 10 лет. За это время сменилось несколько подрядчиков.





Татьяна Напольских

21 февраля 2017 года







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