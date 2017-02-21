Орловщина получит 200 млн. рублей на продолжение строительства медцентра областной клинической больницы

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вторник
21.02.2017
12:22:32
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Орловщина получит 200 млн. рублей на продолжение строительства медцентра областной клинической больницыСоответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.
Эти деньги поступят по госпрограмме «Развитие здравоохранения». Всего в этом году на завершение строительства предусмотрено около 350 млн. рублей (с учетом федеральных субсидий). Более ста миллионов заложено в региональном бюджете.
Такие цифры приводит портал правительства области. Медицинский центр рассчитан на 350 коек. Там будут располагаться отделения кардиологии, травматологии, хирургии, нейрохирургии и другие. Строительство здания ведется уже больше 10 лет. За это время сменилось несколько подрядчиков.
Татьяна Напольских
21 февраля 2017 года
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