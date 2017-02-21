Продолжается Масленичная неделя

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вторник
21.02.2017
12:22:13
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Продолжается Масленичная неделяЭто древний славянский праздник с многочисленными обычаями, переплетенный с православием.
Сегодня второй день — Заигрыши.
На Руси в этот день начинаются веселые игры, катание с горок, угощение блинами. А для тех, кто строго соблюдает пост, эта неделя дается на то, чтобы помириться с ближними, покаяться, подготовиться к Великому Посту. В храмах начинают совершать великопостные службы. А в воскресенье будет проведен особый чин прощения, чтобы войти в Великий пост с чистой душой и помыслами.
Татьяна Напольских
21 февраля 2017 года
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