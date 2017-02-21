Новости версия для печати Продолжается Масленичная неделя Это древний славянский праздник с многочисленными обычаями, переплетенный с православием.



Сегодня второй день — Заигрыши. На Руси в этот день начинаются веселые игры, катание с горок, угощение блинами. А для тех, кто строго соблюдает пост, эта неделя дается на то, чтобы помириться с ближними, покаяться, подготовиться к Великому Посту. В храмах начинают совершать великопостные службы. А в воскресенье будет проведен особый чин прощения, чтобы войти в Великий пост с чистой душой и помыслами.





Татьяна Напольских

21 февраля 2017 года







На главную страницу





