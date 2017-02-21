Новости версия для печати Сегодня в областной публичной библиотеке состоится исторический час Он будет посвящен идеям воспитания и просвещения, которые разрабатывала и пропагандировала Надежда Константиновна Крупская.



Её и сейчас считают просветителем и «знаковой фигурой» в педагогике. На историческом часе выступят учителя и библиотекари, студенты Госуниверситета проведут опрос среди читателей. Подготовлен документальный фильм.



Региональное отделение педагогического общества России подведет итоги первого этапа конкурса проектов, посвященного 100-летию Октября. Справедливая и объективная оценка событий вековой давности – цель таких мероприятий.



Встреча назначена на 11 часов в библиотеке, которая, кстати, больше 50 лет носила имя Надежды Крупской. Её и сейчас считают просветителем и «знаковой фигурой» в педагогике. На историческом часе выступят учителя и библиотекари, студенты Госуниверситета проведут опрос среди читателей. Подготовлен документальный фильм.Региональное отделение педагогического общества России подведет итоги первого этапа конкурса проектов, посвященного 100-летию Октября. Справедливая и объективная оценка событий вековой давности – цель таких мероприятий.Встреча назначена нав библиотеке, которая, кстати, больше 50 лет носила имя Надежды Крупской.





Татьяна Напольских

21 февраля 2017 года







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