Сегодня в областной публичной библиотеке состоится исторический час

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вторник
21.02.2017
12:22:30
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Сегодня в областной публичной библиотеке состоится исторический часОн будет посвящен идеям воспитания и просвещения, которые разрабатывала и пропагандировала Надежда Константиновна Крупская.
Её и сейчас считают просветителем и «знаковой фигурой» в педагогике. На историческом часе выступят учителя и библиотекари, студенты Госуниверситета проведут опрос среди читателей. Подготовлен документальный фильм.
Региональное отделение педагогического общества России подведет итоги первого этапа конкурса проектов, посвященного 100-летию Октября. Справедливая и объективная оценка событий вековой давности – цель таких мероприятий.
Встреча назначена на 11 часов в библиотеке, которая, кстати, больше 50 лет носила имя Надежды Крупской.
Татьяна Напольских
21 февраля 2017 года
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