Новости версия для печати Александр Касьянов: «Действующие нормативы не способствуют энергосбережению» Руководитель Первой Городской управляющей компании Александр Касьянов и депутат орловского Облсовета Геннадий Сафонов обратились в Конституционный суд России с просьбой пересмотреть систему начислений ОДН.



Об этом Александр Касьянов сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась 20 февраля. Действующие нормативы не способствуют энергосбережению, уверен гендиректор Первой Городской управляющей компании. Кроме того, вся работа по экономии тепла и электричества собственников жилья сводится на нет. Установка систем АСКУЭ, светодиодные лампы, датчики движения — всё, на что были потрачены огромные средства и управляющих компаний, и собственников, окажется бессмысленным. Александр Касьянов, генеральный директор Первой городской управляющей компании: «Это должно рассматриваться в правовом поле, потому что все разговоры, комментарии и письма – это не нормативные документы. 15 февраля подобная жалоба ушла в Конституционный суд, ждем рассмотрения, есть процедура, и в зависимости от этого будем принимать решение».





Александр Митрошин

21 февраля 2017 года







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