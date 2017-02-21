Новости версия для печати Региональный Россельхознадзор опубликовал неутешительный прогноз по африканской чуме свиней Ожидается рост числа заболеваний.



Если в 2016 году в Орловской области было зафиксировано 12 случаев среди домашних животных и 26 у диких, то прогноз на 2017 год - от 58 до 90 случаев в среднем по ЦФО. Необходимо проводить вакцинацию и иные меры предупреждения распространения инфекции, - констатируют в ведомстве.



Напомним, в конце прошлого года вспышки заболеваний фиксировались как в личных подсобных хозяйствах жителей, так и среди диких кабанов. Несколько раз в районах области власти вводили карантин.





Юлия Сулим

21 февраля 2017 года







На главную страницу





