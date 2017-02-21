Новости версия для печати В Новосильском районе после капитального ремонта открыт Детский сад «Солнышко» Образовательное учреждение, рассчитанное на 90 мест, было построено в 1964 году. На ремонт садик закрылся в конце 2015 года.



Сумма соответствующего контракта превысила 4 млн рублей. В здании заменена кровля, электропроводка, оконные и дверные блоки. Произведена внутренняя и внешняя отделка, обустроены санузлы и пищеблок. Несколько дней назад обновленный садик открыл свои двери для детей. Уже в этом году сюда планируют закупить и новую мебель.





Юлия Сулим

21 февраля 2017 года







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