Новости версия для печати В день Защитника Отечества в Орле будет дан праздничный салют Он прогремит в 20 часов над площадью им. Ленина.



Мероприятия, посвященные празднованию 23 февраля, начнутся в Орле уже сегодня. В полдень состоится торжественная церемония возложения Гирлянды Славы к стеле «Орел — город воинской Славы». В ней примут участие руководители области и города, представители общественных организаций, молодежь.



В 14 часов в Орловском институте культуры начнется концерт, приуроченный к празднику. Принять участие в нем могут все желающие - вход свободный.



В 16:30 концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Городском парке культуры и отдыха. А в 18:30 на праздник приглашает орловская хореографическая школа.



Празднование продолжится завтра, 22 февраля, в 15 часов в Орловском городском центре культуры. А в полдень 23 февраля на концерт всех приглашает КДЦ «Металлург».





Юлия Сулим

21 февраля 2017 года







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