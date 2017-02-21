В день Защитника Отечества в Орле будет дан праздничный салют

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вторник
21.02.2017
12:22:21
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В день Защитника Отечества в Орле будет дан праздничный салютОн прогремит в 20 часов над площадью им. Ленина.
Мероприятия, посвященные празднованию 23 февраля, начнутся в Орле уже сегодня. В полдень состоится торжественная церемония возложения Гирлянды Славы к стеле «Орел — город воинской Славы». В ней примут участие руководители области и города, представители общественных организаций, молодежь.
В 14 часов в Орловском институте культуры начнется концерт, приуроченный к празднику. Принять участие в нем могут все желающие - вход свободный.
В 16:30 концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Городском парке культуры и отдыха. А в 18:30 на праздник приглашает орловская хореографическая школа.
Празднование продолжится завтра, 22 февраля, в 15 часов в Орловском городском центре культуры. А в полдень 23 февраля на концерт всех приглашает КДЦ «Металлург».
Юлия Сулим
21 февраля 2017 года
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