Новости версия для печати Вадим Потомский возглавит организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2018 году 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева Распоряжение правительства Орловской области о создании оргкомитета и утверждении его состава глава региона подписал 20 февраля.



Как сообщает портал Орловской области, в состав оргкомитета войдут член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин, первый зам. председателя орловского Облсовета народных депутатов Михаил Вдовин, члены регионального правительства, руководство города Орла и Мценского района, ректоры орловских вузов, директора музеев, театров, библиотек, деятели культуры, издатели, представители силовых структур, банков и коммерческих организаций.



Организационному комитету поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева.





Орловское Информбюро

21 февраля 2017 года







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